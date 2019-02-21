Bursa Yamaçtan Yuvarlanan Keçi, Boynuzundan İple Çekilerek Kurtarıldı
10 dakika önce
Bursa'nın Orhangazi İlçesinde yamaçtan yuvarlanan keçi AFAD ekipleri tarafından 3 saat süren bir operasyonla kurtarıldı.
Bursa
'nın Orhangazi
İlçesinde yamaçtan yuvarlanan keçi AFAD
ekipleri tarafından 3 saat süren bir operasyonla kurtarıldı.
Olay, Orhangazi ilçesi kırsal Gedelek Mahallesi'nde dağlık alanda meydana geldi. A.E. isimli çoban dün öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıktı. Bir süre sonra sürüden bir keçi dağlık alanda yamaçtan yuvarlandı. Keçinin sesini duyan A.E. kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. A.E. keçiyi kurtaramayacağını anlayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri halat yardımı ile keçinin yanına indi. Keçinin boynuzlarına ip bağlayan ekipler, keçiyi sakinleştirip yukarıya çıkardılar. Keçi, çobana teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:04 Kaynak: DHA
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