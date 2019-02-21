Son Dakika Haberleri: Bursa Yamaçtan Yuvarlanan Keçi, Boynuzundan İple Çekilerek Kurtarıldı

Bursa Yamaçtan Yuvarlanan Keçi, Boynuzundan İple Çekilerek Kurtarıldı

10 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde yamaçtan yuvarlanan keçi AFAD ekipleri tarafından 3 saat süren bir operasyonla kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde yamaçtan yuvarlanan keçi AFAD ekipleri tarafından 3 saat süren bir operasyonla kurtarıldı.

Olay, Orhangazi ilçesi kırsal Gedelek Mahallesi'nde dağlık alanda meydana geldi. A.E. isimli çoban dün öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıktı. Bir süre sonra sürüden bir keçi dağlık alanda yamaçtan yuvarlandı. Keçinin sesini duyan A.E. kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. A.E. keçiyi kurtaramayacağını anlayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri halat yardımı ile keçinin yanına indi. Keçinin boynuzlarına ip bağlayan ekipler, keçiyi sakinleştirip yukarıya çıkardılar. Keçi, çobana teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:04 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık

Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:14:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Yamaçtan Yuvarlanan Keçi, Boynuzundan İple Çekilerek Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]