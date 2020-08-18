BURSA Yanan motosiklet, kovalarla taşınan suyla söndürüldü - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde çıktı. Furkan Bayerler (22) yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Beyerler motosikletten inip, uzaklaştı. Alevler kısa sürede motosikleti sardı. Durumu fark eden vatandaşlar, kovalarla su getirerek yangını söndürdü.

Bursa 'da seyir halindeyken alev alan motosiklet, çevredekilerin kovalarla taşıdığı suyla söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 14:07

Kaynak: DHA

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