Son Dakika Haberleri: Bursa Yangın Sırasında Çatıdan Düşerek Ölen İşadamı Defnedildi

Bursa Yangın Sırasında Çatıdan Düşerek Ölen İşadamı Defnedildi

1 saat önce

Yangın sırasında çatıdan düşerek ölen işadamı defnedildiBursa'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasındaki yangın sırasında çıktığı çatıdan düşerek götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden iş yeri sahibi Yaşar Seçgin (68), defnedildi.

Yangın sırasında çatıdan düşerek ölen işadamı defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste fabrikasındaki yangın sırasında çıktığı çatıdan düşerek götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden iş yeri sahibi Yaşar Seçgin (68), defnedildi.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 28'inci Sokak'ta faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahibi Yaşar Seçgin, ahşap fırınından çatıya yükselen dumanları fark etti. Dumanın nedenini tespit etmek isteyen Seçgin, çatıya çıktı. Kısa süre sonra çatıda dengesini kaybeden Yaşar Seçgin, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı Seçgin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Olaydan 2 saat sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden firma sahibi, bugün öğle namazını müteakip Urgancılar camiinde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Mahmudiye Mezarlığında defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:13 Kaynak: DHA

İnegöl, Yaşar, Güncel
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