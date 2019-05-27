Son Dakika Haberleri: BURSA Yangında mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye tarafından kurtarıldı

BURSA Yangında mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye tarafından kurtarıldı

1 saat önce

Yangında mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye tarafından kurtarıldıBursa'da bir apartmanın 2. katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtaruıldı.

Yangında mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye tarafından kurtarıldı
Bursa'da bir apartmanın 2. katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtaruıldı. Dumandan etkilenen Berra Tuanan Çetin (12) hastaneye kaldırıldı.
İnegöl İlçesi Kemalpaşa mahallesi Dilek sokakta bulunan 3 katlı binanın, Adnan Eltutan'a ait ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 3 kişilik aileyi kurtardı. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Berra Tuana Çetin(12) ambulans ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yangının çıktığı evin bahçesindeki Türk Bayrağı alevlerden etkilenmezken yanan ev kullanılamaz hale geldi. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.
BURSA Yangında mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye tarafından kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:50 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, İtfaiye, Güncel
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