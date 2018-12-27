Son Dakika Haberleri: Bursa Yangında Mahsur Kalan Vatandaşları İtfaiye İndirdi

Bursa Yangında Mahsur Kalan Vatandaşları İtfaiye İndirdi

1 saat önce

Bursa'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen üst kattaki vatandaşlar, itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Bursa'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen üst kattaki vatandaşlar, itfaiye aracıyla kurtarıldı. Yangın saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Konak Mahallesinde 4 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Cem Ergin'e ait birinci katta meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle balkonlarına sığınan vatandaşlar itfaiyeye ait merdivenli araçla indirildi. Dumandan etkilenen 7 vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:12 Kaynak: DHA

Bursa, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Ekmeğin İçinden Çıkan Yabancı Madde Vatandaşı Şok Etti

Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 04:28:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Yangında Mahsur Kalan Vatandaşları İtfaiye İndirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]