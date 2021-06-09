Üye Girişi
BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI - Son Dakika

BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI

09.06.2021 13:03

HATAY'da yaşayan Nebahat Sönmez (55), annesi bildiği Nebahat Akduman'ın 8 yıl önce ölüm döşeğindeyken Sen benim kızım değilsin, öz annen Bursa'da.

HATAY'da yaşayan Nebahat Sönmez (55), annesi bildiği Nebahat Akduman'ın 8 yıl önce ölüm döşeğindeyken Sen benim kızım değilsin, öz annen Bursa'da. İsmi de Şahinde sözleri üzerine Bursa'ya taşınıp, gerçek anne ve babasını aramaya başladı. Sönmez'in iletişime geçtiği Şahinde isimli iki kadınla yapılan DNA testi negatif çıktı. O dönem babasının Işıklar Askeri Lisesi'nde subay, annesinin ise Bursa Kız Lisesi'nde öğrenci olan 'Berat' adındaki kız olduğunu öğrenen Sönmez, bu kadına ulaştı. Ancak Berat adlı kadın, DNA testi yaptırmayı kabul etmedi.

Hatay'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nebahat Sönmez'in annesi bildiği Nebahat Akduman, 8 yıl önce 83 yaşındayken aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Nebahat Sönmez'i yanına çağırarak, Ben senin annen değilim. Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen İnegöl'de Şahinde isminde bir kadın dedi. Kısa süre sonra da yaşamını kaybetti.

Duydukları karşısında şoke olan Nebahat Sönmez, emekli olduktan sonra geçen yıl ailesiyle birlikte gerçek anne ve babasını bulmak için Bursa'ya taşındı. Sönmez, yaptığı araştırmada İnegöl'de yaşayan annesi olabilecek yaştaki Şahinde isimle iki kadınla iletişime geçip DNA testi yaptırdı. Ancak sonuçlar negatif çıktı.

EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELMİŞ, BAŞKA AİLEYE VERİLMİŞ

Sönmez'in görüştüğü üvey annesinin eltisi, o dönem babasının Işıklar Askeri Lisesi'nde subay, annesinin ise Bursa Kız Lisesi'nde öğrenci olan 'Berat' isimli kadın olduğunu, babasının kendisini uzun süre aramasına rağmen bulamadığını söyledi. Nebahat Sönmez, o dönem zengin bir aileye mensup olan annesinin evlilik dışı hamile kaldığını öğrendi. Ailenin annesini, babasından ayırıp gizlice doğum yaptırdığını, ardından da kendisinin başka bir aileye verildiği bilgisine ulaşan Sönmez, o dönem babasının çocuğu olduğunu öğrenince kendisini ısrarla aradığını, ancak ailesi bildiği kişilerin kendisini kaçırdığını öğrendi.

DNA TESTİNİ REDDETTİ

Bursa Kız Lisesi'nde 1964- 1969 yılları arasında eğitim gören öğrencilerden sadece birinin 'Berat' ismini taşıdığı bilgisine ulaşan Sönmez, bu kişinin evine gitti. 'Berat' adlı kadına durumu anlatan Sönmez, DNA testi yapılamasını istedi. Ancak kadın test yaptırmayı kabul etmedi ve bir daha görüşmek istemedi. Sönmez, babasını mezarda da olsa bulmak istediğini söyledi.

'BABAMIN KİM OLDUĞUNU SÖYLESİNLER'

Annesini ve babasını bulmak için Bursa'ya yerleştiğini vurgulayan Nebahat Sönmez, 'Yaptığım araştırma sonucunda annemin eltisine gittim. Gerçekleri anlatacağını söyledi. Babamın, Işıklar Askeri Lisesi'nde subay olduğunu, annemin de Bursa Kız Lisesi'nde öğrenci olduğunu söyledi. Biyolojik annemin adresini buldum, evini buldum. Resmi bir kaydım yok. İki defa görüştüm. Üçüncüsünde DNA testi istedim. Kapıyı suratıma kapattılar. Ben babayı arıyorum. Ben, beni bırakan anneyi kesinlikle istemiyorum zaten. Babayı bulabilmek için annemin peşindeyim. Babam beni çok aramış ama kaçırmışlar. 5 defa İstanbul'a götürmüşler. Babam adresi bulduğu gibi tekrar başka bir yere götürmüşler. Ben, beni bırakan anneyi değil, babamı istiyorum. Beni kapıdan kovmakla bu işten kurtulacaklarını sanmasınlar. Bana hakaret etmekle bu iş bitmez. Ben DNA testi istiyorum. Bana babamın kim olduğunu söylesinler, sonrasında herkesin yolu açık olsun dedi.

'ORTADA ÇOCUK KAÇIRMA VAR'

Biyolojik annesini bulduğunu düşünen Sönmez, 'Bir çekinceniz yoksa lütfen gelin bir test yaptıralım. Ben zaten annemi babama ulaşmak için arıyorum. Beni veren kişi de alan kişi de suç işlemiş. Ortada bir çocuk kaçırma olayı var. Ben bu insanların peşindeyim ama babamı bulmak için peşindeyim diye konuştu.

'HAYATIMI ÇALDILAR

Babaya dair hiçbir iz yakalayamadığını belirten Sönmez, 'Sadece o dönem Işıklar Askeri Lisesi'nde üsteğmen olduğunu biliyorum. Işıklar Askeri Lisesi'ne gittim. Kayıtların Ankara'ya Milli Savunma Bakanlığı'na gittiğini söylediler. Babaya ulaşamıyorum. Anneye ulaşıp babamın ismini öğrenmem gerekiyor. Saklanmakla gerçeklerin ortaya çıkmayacağını zannettiler. Beni kaçırarak, bir babayı kızından ayırarak gerçeklerin ortaya çıkmayacağını mı zannettiniz Beni doğuran biyolojik anneye seslenmek istiyorum. Kimsen çık ortaya. Babamın yerini söyle, yine çek git. Senin gibi bir anneyi istemiyorum zaten. Ben benim için ağlayan, Bursa sokaklarında dövünen babayı istiyorum. Yazıktır, günahtır. Rahmetli de olsa mezarına gidip dua okumak istiyorum. O beni çok aramış. Köpek yavrusu gibi bir başkasına vermemiş. Benim doğduğumu bilmiyormuş, söylememişler. Askeriyede olduğu için ulaşamıyorum. Yetkililer lütfen bana yardımcı olsun. O dönemler askeriyede kaç tane üsteğmen olabilir. İsimlerini duymak istiyorum Kimsem yok. Türkiye'de tek başımayım. Babam beni aradığı için ben de kendisini arıyorum. Bir evlatla babayı buluşturmanızı istiyorum. Sesimi kimse duymuyor. Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim Benim hayatımı çaldılar. Beni doğuran kişi benim hayatımı çaldı. Beni zamanında babama verseydin, insan gibi büyümemi sağlasaydın bu kadar acı çekmeyecektim ifadelerini kullandı.

BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI
BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI
BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI
BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI

Hatay, Bursa, Subay, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var 14:58 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider 14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar 14:38 Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor 14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor 13:51 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor

Son Dakika Haberleri
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
13:31 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar         
14:40
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement