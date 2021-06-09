Üye Girişi
BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI - Son Dakika

BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI

09.06.2021 15:37
BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI, System.String[]

HATAY'da yaşayan Nebahat Sönmez (55), annesi bildiği Nebahat Akduman'ın 8 yıl önce ölüm döşeğindeyken Sen benim kızım değilsin, öz annen Bursa'da.

HATAY'da yaşayan Nebahat Sönmez (55), annesi bildiği Nebahat Akduman'ın 8 yıl önce ölüm döşeğindeyken Sen benim kızım değilsin, öz annen Bursa'da. İsmi de Şahinde sözleri üzerine Bursa'ya taşınıp, gerçek anne ve babasını aramaya başladı. Sönmez'in iletişime geçtiği Şahinde isimli iki kadınla yapılan DNA testi negatif çıktı. O dönem babasının Işıklar Askeri Lisesi'nde subay, annesinin ise Bursa Kız Lisesi'nde öğrenci olan 'Berat' adındaki kız olduğunu öğrenen Sönmez, bu kadına ulaştı. Ancak Berat adlı kadın, DNA testi yaptırmayı kabul etmedi.

Hatay'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nebahat Sönmez'in annesi bildiği Nebahat Akduman, 8 yıl önce 83 yaşındayken aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Nebahat Sönmez'i yanına çağırarak, Ben senin annen değilim. Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen İnegöl'de Şahinde isminde bir kadın dedi. Kısa süre sonra da yaşamını kaybetti.Duydukları karşısında şoke olan Nebahat Sönmez, emekli olduktan sonra geçen yıl ailesiyle birlikte gerçek anne ve babasını bulmak için Bursa'ya taşındı. Sönmez, yaptığı araştırmada İnegöl'de yaşayan annesi olabilecek yaştaki Şahinde isimle iki kadınla iletişime geçip DNA testi yaptırdı. Ancak sonuçlar negatif çıktı.EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELMİŞ, BAŞKA AİLEYE VERİLMİŞSönmez'in görüştüğü üvey annesinin eltisi, o dönem babasının Işıklar Askeri Lisesi'nde subay, annesinin ise Bursa Kız Lisesi'nde öğrenci olan 'Berat' isimli kadın olduğunu, babasının kendisini uzun süre aramasına rağmen bulamadığını söyledi. Nebahat Sönmez, o dönem zengin bir aileye mensup olan annesinin evlilik dışı hamile kaldığını öğrendi. Ailenin annesini, babasından ayırıp gizlice doğum yaptırdığını, ardından da kendisinin başka bir aileye verildiği bilgisine ulaşan Sönmez, o dönem babasının çocuğu olduğunu öğrenince kendisini ısrarla aradığını, ancak ailesi bildiği kişilerin kendisini kaçırdığını öğrendi.DNA TESTİNİ REDDETTİBursa Kız Lisesi'nde 1964- 1969 yılları arasında eğitim gören öğrencilerden sadece birinin 'Berat' ismini taşıdığı bilgisine ulaşan Sönmez, bu kişinin evine gitti. 'Berat' adlı kadına durumu anlatan Sönmez, DNA testi yapılamasını istedi. Ancak kadın test yaptırmayı kabul etmedi ve bir daha görüşmek istemedi. Sönmez, babasını mezarda da olsa bulmak istediğini söyledi.'BABAMIN KİM OLDUĞUNU SÖYLESİNLER?Annesini ve babasını bulmak için Bursa'ya yerleştiğini vurgulayan Nebahat Sönmez, 'Yaptığım araştırma sonucunda annemin eltisine gittim. Gerçekleri anlatacağını söyledi. Babamın, Işıklar Askeri Lisesi'nde subay olduğunu, annemin de Bursa Kız Lisesi'nde öğrenci olduğunu söyledi. Biyolojik annemin adresini buldum, evini buldum. Resmi bir kaydım yok. İki defa görüştüm. Üçüncüsünde DNA testi istedim. Kapıyı suratıma kapattılar. Ben babayı arıyorum. Ben, beni bırakan anneyi kesinlikle istemiyorum zaten. Babayı bulabilmek için annemin peşindeyim. Babam beni çok aramış ama kaçırmışlar. 5 defa İstanbul'a götürmüşler. Babam adresi bulduğu gibi tekrar başka bir yere götürmüşler. Ben, beni bırakan anneyi değil, babamı istiyorum. Beni kapıdan kovmakla bu işten kurtulacaklarını sanmasınlar. Bana hakaret etmekle bu iş bitmez. Ben DNA testi istiyorum. Bana babamın kim olduğunu söylesinler, sonrasında herkesin yolu açık olsun dedi.'ORTADA ÇOCUK KAÇIRMA VAR?Biyolojik annesini bulduğunu düşünen Sönmez, 'Bir çekinceniz yoksa lütfen gelin bir test yaptıralım. Ben zaten annemi babama ulaşmak için arıyorum. Beni veren kişi de alan kişi de suç işlemiş. Ortada bir çocuk kaçırma olayı var. Ben bu insanların peşindeyim ama babamı bulmak için peşindeyim diye konuştu.'HAYATIMI ÇALDILAR

Babaya dair hiçbir iz yakalayamadığını belirten Sönmez, 'Sadece o dönem Işıklar Askeri Lisesi'nde üsteğmen olduğunu biliyorum. Işıklar Askeri Lisesi'ne gittim. Kayıtların Ankara'ya Milli Savunma Bakanlığı'na gittiğini söylediler. Babaya ulaşamıyorum. Anneye ulaşıp babamın ismini öğrenmem gerekiyor. Saklanmakla gerçeklerin ortaya çıkmayacağını zannettiler. Beni kaçırarak, bir babayı kızından ayırarak gerçeklerin ortaya çıkmayacağını mı zannettiniz Beni doğuran biyolojik anneye seslenmek istiyorum. Kimsen çık ortaya. Babamın yerini söyle, yine çek git. Senin gibi bir anneyi istemiyorum zaten. Ben benim için ağlayan, Bursa sokaklarında dövünen babayı istiyorum. Yazıktır, günahtır. Rahmetli de olsa mezarına gidip dua okumak istiyorum. O beni çok aramış. Köpek yavrusu gibi bir başkasına vermemiş. Benim doğduğumu bilmiyormuş, söylememişler. Askeriyede olduğu için ulaşamıyorum. Yetkililer lütfen bana yardımcı olsun. O dönemler askeriyede kaç tane üsteğmen olabilir. İsimlerini duymak istiyorum Kimsem yok. Türkiye'de tek başımayım. Babam beni aradığı için ben de kendisini arıyorum. Bir evlatla babayı buluşturmanızı istiyorum. Sesimi kimse duymuyor. Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim Benim hayatımı çaldılar. Beni doğuran kişi benim hayatımı çaldı. Beni zamanında babama verseydin, insan gibi büyümemi sağlasaydın bu kadar acı çekmeyecektim ifadelerini kullandı.

Hatay, Bursa, Subay, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar 17:44 Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar Trabzonlu kadın, hemşehrisi Ekrem İmamoğlu'nu görünce sevinç çığlıkları attı 17:37 Trabzonlu kadın, hemşehrisi Ekrem İmamoğlu'nu görünce sevinç çığlıkları attı Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi 17:28 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti 17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde 17:19 Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde "Evlatlıksın" dedi Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var 16:59 Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var
Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı 16:30 Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim 15:38 Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim

Son Dakika Haberleri
17:28 Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler
17:28 Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi
17:27 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:15 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
16:58 Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var
16:56 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor
16:29 Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı
Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek         
17:46
Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti         
17:41
Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler         
17:29
Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi         
17:28
Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek         
17:23
65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı         
17:15
Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor         
16:57
İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde         
15:57
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 17:56:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA YARIM ASIR SONRA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, AİLESİNİ BULMAK İÇİN BURSA'YA TAŞINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement