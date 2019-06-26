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BURSA YARIŞ TAYLARI, EV FİYATINA ALICI BULDU

1 saat önce

Eşkişehir Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı.

Eşkişehir Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada 'Yelsavuran' isimli tay, 320 bin liraya alıcı buldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, Eskişehir'de yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkarıldı. Toplam 51 taydan 49'unun satıldığı açık artırmalarda, 3 milyon 298 bin lira gelir elde edildi. Açık artırmada 'Yelsavuran' isimli tay, Mozaik Tarım A.Ş. tarafından 320 bin liraya satın alındı. 'Asrın Pehlivanı' isimli tayın 210 bin liraya Bader Tarım'a satıldığı açık artırmada, 'Beratefe' isimli tay ise 200 bin liraya Anka Girişim Limited Şirketi tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 2 taya ise alıcı çıkmadı.
BURSA YARIŞ TAYLARI, EV FİYATINA ALICI BULDU
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:04 Kaynak: DHA
Karacabey, Bursa, Güncel
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