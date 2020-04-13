Son Dakika › Güncel › BURSA Yasağın ardından Bursalılar sokağa çıktı - Son Dakika
BURSA Yasağın ardından Bursalılar sokağa çıktı
6 saat önce
Yasağın ardından Bursalılar sokağa çıktıBURSA'da, iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandİçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle son buldu.
Yasağın ardından Bursalılar sokağa çıktı
BURSA'da, iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşand
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle son buldu. 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Bursa'da, cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluk yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi, İzmir- Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:06 Kaynak: DHA
Son Dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı