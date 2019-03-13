Son Dakika Haberleri: Bursa yaşanabilir bir kent olacak

Bursa yaşanabilir bir kent olacak

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile birlikte Bursa'da kent dinamikleriyle bir araya geldi.

Bursa yaşanabilir bir kent olacak, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile birlikte Bursa'da kent dinamikleriyle bir araya geldi. Bozbey için destek isteyen Kılıçdaroğlu, 31 Mart'tan itibaren Bursa'nın yaşanabilir bir kent haline geleceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:40 

belediye başkan adayı, Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Televizyon Kanallarına Mansur Yavaş Tepkisi: Rahatsızız BUDO ve İDO'da Bazı Seferler İptal Edildi

Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı Kadın Terörist, Bursa'da Yakalandı Emekliye Müjde! Ek Ödeme Tutarı 42 ile 315 Lira Arasında Artacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:40:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa yaşanabilir bir kent olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]