Bursa yaşanabilir bir kent olacak
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile birlikte Bursa'da kent dinamikleriyle bir araya geldi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
ile birlikte Bursa'da kent dinamikleriyle bir araya geldi. Bozbey için destek isteyen Kılıçdaroğlu, 31 Mart'tan itibaren Bursa'nın yaşanabilir bir kent haline geleceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:40
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