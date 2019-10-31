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Son Dakika Güncel Bursa yaşlı adamın yaralandığı kaza kamerada

Bursa yaşlı adamın yaralandığı kaza kamerada

6 saat önce

Yaşlı adamın yaralandığı kaza kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Aleattin Taş (87) yaralandı.

Yaşlı adamın yaralandığı kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Aleattin Taş (87) yaralandı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücü belirlenemeyen hafif ticari araç, yola çıkan Aleattin Taş'a çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Taş'ın yardımına esnaf yetişti. Yaşlı adam, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa yaşlı adamın yaralandığı kaza kamerada

İnegöl, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
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