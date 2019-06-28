Son Dakika Haberleri: BURSA YATAK ODASINDA ÇIPLAK ELLE YAKALADIĞI YILANI DOĞAYA BIRAKTI
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BURSA YATAK ODASINDA ÇIPLAK ELLE YAKALADIĞI YILANI DOĞAYA BIRAKTI

16 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinde yılan gören Süleyman Arık, çıplak elle yakaladığı yılanı doğaya saldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinde yılan gören Süleyman Arık, çıplak elle yakaladığı yılanı doğaya saldı. Olay Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Bahçekaya mahallesinde meydana geldi. Evinde yılan olduğunu tespit eden Süleyman Arık, yılanı bulmak için arama çalışması yaptı. Arık, uzun bir çalışmanın ardından yatak odasında yılanı buldu. Çıplak eliyle yakaladığı yılanı evinden çıkaran Süleyman Arık, yılanı doğaya bıraktı.
BURSA YATAK ODASINDA ÇIPLAK ELLE YAKALADIĞI YILANI DOĞAYA BIRAKTI
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:50 Kaynak: DHA
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