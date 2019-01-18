Bursa, yatırım teşvikinde tarihi rekorunu kırdı
12 dakika önce
Oyak Renault'nun kasım ayında aldığı yatırım teşvik belgesi Bursa'nın ortalamasını yukarı çekti.
Oyak Renault
'nun kasım ayında aldığı yatırım teşvik belgesi Bursa
'nın ortalamasını yukarı çekti. Bursa, 2018'in 11 ayında toplam 9.3 milyar liralık yatırım teşvikiyle pek çok yıl ortalamasını geride bırakarak tarihi rekorunu kırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25
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