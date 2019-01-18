Son Dakika Haberleri: Bursa, yatırım teşvikinde tarihi rekorunu kırdı

Bursa, yatırım teşvikinde tarihi rekorunu kırdı

12 dakika önce

Oyak Renault'nun kasım ayında aldığı yatırım teşvik belgesi Bursa'nın ortalamasını yukarı çekti.

Bursa, yatırım teşvikinde tarihi rekorunu kırdı, System.String[]
Oyak Renault'nun kasım ayında aldığı yatırım teşvik belgesi Bursa'nın ortalamasını yukarı çekti. Bursa, 2018'in 11 ayında toplam 9.3 milyar liralık yatırım teşvikiyle pek çok yıl ortalamasını geride bırakarak tarihi rekorunu kırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 

Oyak Renault, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak Suriyeliler, Bursa'da 400'ü Aşkın Fabrika Kurdu

Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:37:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa, yatırım teşvikinde tarihi rekorunu kırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]