Bursa yavru kedinin başını gövdesinden ayırıp sokağa attılar

Yavru kedinin başını gövdesinden ayırıp sokağa attılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kedinin başı, gövdesinden kesilerek sokağa atıldı. Yavru kedinin başını görenler duruma tepki gösterirken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden evinden çıkan Sevinç Kaçar, kaldırım üzerinde gövdesinden koparılmış yavru kedi başını görünce şok olarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kedinin başını gövdesinden ayırıp sokağa atan şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı. Başı gövdesinden ayrılan kediyi bu hale getirenlere, sosyal medyada kısa sürede tepki yağdı. Öte yandan İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde de yavru bir kedi, piknik alanında kimliği belirsiz kişiler tarafından mangala koyulup yakılarak öldürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.