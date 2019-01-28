Son Dakika Haberleri: Bursa Yaya Geçidinde Otomobil Çarpan Yaşlı Adam Hayata Tutunamadı

Bursa Yaya Geçidinde Otomobil Çarpan Yaşlı Adam Hayata Tutunamadı

19 dakika önce

Bursa'da yaklaşık 1 ay önce yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Salih Akyüz (63) yaşama tutunamadı.

Bursa'da yaklaşık 1 ay önce yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Salih Akyüz (63) yaşama tutunamadı.Kaza yaklaşık 1 ay önce merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Salih Akyüz, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya yükselip sürüklendi. Ağır yaralanan Akyüz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 4 çocuk babası Salih Akyüz, yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Akyüz, Sırameşeler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:34 Kaynak: DHA

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