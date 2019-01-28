Bursa Yaya Geçidinde Otomobil Çarpan Yaşlı Adam Hayata Tutunamadı
19 dakika önce
Bursa'da yaklaşık 1 ay önce yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Salih Akyüz (63) yaşama tutunamadı.
Bursa
'da yaklaşık 1 ay önce yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Salih Akyüz (63) yaşama tutunamadı.Kaza yaklaşık 1 ay önce merkez Nilüfer
ilçesi Orhaneli
Yolu üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Salih Akyüz, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya yükselip sürüklendi. Ağır yaralanan Akyüz, Çekirge Devlet Hastanesi
'ne götürülüp tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 4 çocuk babası Salih Akyüz, yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Akyüz, Sırameşeler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:34 Kaynak: DHA
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