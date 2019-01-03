Son Dakika Haberleri: Bursa Yaya Geçidindeki Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bursa Yaya Geçidindeki Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Yaya geçidindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdıBursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı.

Yaya geçidindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaşlı adamın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Çocuklarını ziyaret etmek için Trabzon'dan Bursa'ya gelen Salih Akyüz (63), Lefkoşe Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan yaşlı adamın hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği görüldü. Metrelerce yükseğe çıkıp yere çakılan yaşlı adama ilk müdahaleyi civardaki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:13 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, 3. Sayfa
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