Son Dakika Haberleri: Bursa-yediemin otoparklarındaki sahipsiz araçlar, otoparkçıları isyan ettirdi
Son Dakika Güncel Bursa-yediemin otoparklarındaki sahipsiz araçlar, otoparkçıları isyan ettirdi

Bursa-yediemin otoparklarındaki sahipsiz araçlar, otoparkçıları isyan ettirdi

1 saat önce

Yediemin otoparklarındaki sahipsiz araçlar, otoparkçıları isyan ettirdiBursa'nın İnegöl ilçesinde, eksik evrak ya da icradan dolayı trafikten men edilen araçlar, yediemin otoparklarında çürümeye yüz tuttu.

Yediemin otoparklarındaki sahipsiz araçlar, otoparkçıları isyan ettirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eksik evrak ya da icradan dolayı trafikten men edilen araçlar, yediemin otoparklarında çürümeye yüz tuttu. Duruma tepki gösteren otopark işletmecileri, araçların hem kendilerine hem de devlete zarar verdiğini söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eksik evrak ya da icradan dolayı trafikten men edilen araçlar, yediemin otoparklarında sahiplerini bekliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon aracın otoparklarda olduğunu ifade eden yediemin otoparkı işletmecisi Abdullah Salık, 15-20 yıldır otoparklarda bekleyip, çürüyen araçların olduğunu söyledi. Salık, Bu araçlar milli servet. Burada uzun yıllardır bağlı olan araçlar, sahipleri tarafından alınmıyor. Yüzlerce, binlerce hatta Türkiye genelinde milyonlarca araç otoparklarda çürüyor. Otoparklara sürekli araç geliyor, ama bir taraftan da çıkması veya satılması gerekiyor. Yer bulma sorunu da yaşıyoruz. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Otoparklar araç mezarlığı olmuş durumda. Yüzlerce, binlerce araç duruyor. diye konuştu.

Bursa-yediemin otoparklarındaki sahipsiz araçlar, otoparkçıları isyan ettirdi

Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
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