BURSA Yeğeninin vurduğu Eren'i hastanede ziyaret eden gence satırla saldırdı - Son Dakika

BURSA Yeğeninin vurduğu Eren'i hastanede ziyaret eden gence satırla saldırdı

Yeğeninin vurduğu Eren'i hastanede ziyaret eden gence satırla saldırdıBursa'da arkadaşı Kıvanç B. (16) tarafından tabancayla vurulan, yemek borusu parçalandığı için sadece sıvı ile beslenen Eren K. (16), 2 ayda 21 kilo verdi.

Yeğeninin vurduğu Eren'i hastanede ziyaret eden gence satırla saldırdı

Bursa'da arkadaşı Kıvanç B. (16) tarafından tabancayla vurulan, yemek borusu parçalandığı için sadece sıvı ile beslenen Eren K. (16), 2 ayda 21 kilo verdi. Olaydan sonra Kıvanç B.?nin amcası Gökhan B.?nin de Eren'in hastanede ziyaretine giden arkadaşı Abdullah Y.?yi (16) satırla yaraladığı ortaya çıktı. Saldırı anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Temmuz'da merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Kıvanç B., arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluştu. Kıvanç B., arkadaşlarına evden aldığı babasının tabancasını gösterdi. İddiaya göre, Kıvanç B.?nin elindeki silah ateş aldı. Eren K.?nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kıvanç B.?nin mahkemede yaptığı savunmada, 'Eren benim arkadaşım. Evimizin bodrum katında babama ait olduğunu öğrendiğim bir tabanca buldum. Sonra tabancayı geri yerine koydum. Bundan 1 gün sonra arkadaşlarım Berkay B. ve Cihan C. ile buluşmayı kararlaştırdık. Tabancayı arkadaşlarıma göstermek için yanıma aldım. Eren, Berkay ve Cihan ile birlikte parkta buluştuk. Sohbet ederken, yanımda getirdiğim tabancayı arkadaşlarıma gösterdim. Tabancanın emniyet kilidinin kapalı olduğunu düşünüp, elimde ateş edecekmiş gibi şaka amaçlı tutuyordum. Tabanca bir anda ateş aldı. Sonra Eren'in boynundan kan geldiğini gördüm ve onun vurulduğunu anladım. İlk müdahalesini ben yaptım. Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren ile aramızda bir sorun yoktu. Suç kastım yokturö dedi.

YEMEK BORUSU PARÇALANDI

Eren K., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 22 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Tabancadan çıkan merminin boynundan girip, göğsünden çıktığı Eren'in yemek borusu parçalandı. Olayın ardından sadece sıvı ile beslenen Eren, 2 ayda 21 kilo verdi. 21 Ağustos'ta savcılık ifadesi alınan Eren K., 'Olaydan 2 ay önce Kıvanç B. ile tanıştım. Daha önceleri beni gördüğü zaman bana küfrederdi. Olay günü beni arayarak parka çağırdı. Ortak arkadaşlarımız ile beraber parkta buluştuk. Berkay orada olduğu için gittim. Otururken Kıvanç bana sosyal medyada attığı fotoğrafı görüp görmediğimi sordu. Kendi telefonundan fotoğrafı bana gösterdi. Fotoğrafta silah görünce korktum ve silah yanında mı diye sordum. Kıvanç da bana 'korkak olma' dedi ve silahı çıkardı. Sonra tabancayı başıma dayadı. İki defa tak diye ses duydum. Ancak silah ateşlenmedi. Ben çok korktum. Bana 'ne biçim erkeksin' dedi. Kıvanç bu sırada benim arkamdaydı. O ayakta, ben ise oturuyordum. Silahı boynumun sağ tarafına dayadı ve ateş etti. Ben kanlar içinde yerde kaldım. Arkadaşlarım gelip yardım etti. Kıvanç ise olay yerinden kaçtı ve beni tehdit etmeye devam etti. Parktaki diğer kişiler yanıma geldi. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana bunu yapan Kıvanç'tan şikayetçiyimö dedi.

SATIRLA SALDIRI ANI KAMERADA

5 Ağustos'ta Kıvanç B.?nin amcası Gökhan B. ise, Eren K.?nin arkadaşı Abdullah Y.?ye (17) sokak ortasında saldırdı. Gökhan B., Abdullah Y.yi, hastaneye Eren'i ziyaret ettiği için darbetti. Gökhan B., önce Abdullah Y.?nin kafasına tahta tabureyle vurdu. Ardından belinden satır çıkaran Gökhan B., Abdullah Y.?nin bacak ve kollarından yaraladı. Olayın ardından ağır yaralanan Abdullah Y., hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Gökhan B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gökhan B.?nin satır ve tabureyle Abdullah Y.?ye vurma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EREN'İN ANNESİ OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay gününü anlatan Eren K.'nin annesi Esen K., 'Olay günü ben evdeydim. Saat 12.00 sıralarında çocuğumu vuran kişi ısrarla oğlumu aradı. Parka çağırdı. Oğlum çıktı, ben de işe gitmek için evden ayrıldım. İşe varmak üzereyken telefonum çaldı ve oğlumun öldürüldüğü söylendi. İlk başta inanmadım, çünkü benim çocuğumun küçükken oyuncak silahı bile yoktu. Böyle arkadaşları olamaz diye düşündüm. Dünürümüz aradı, oğlumun kanlar içinde olduğunu söyledi. Apar topar çıkarak Uludağ Üniversitesi'ne gittik. İlk gördüğümde oğlumun vücudu kan içerisindeydi. O anda şok geçirdik. Filmler çekildi, mermi kalbine yakın olduğu için yoğun bakıma alındı. Oğlumun durumu kötüye gitti ve kan kaybetmeye başladı. İç kanamaların başladığı söylendi. Doktor 10 dakika içerisinde çocuğumun ölebileceğini söyledi. Ne olduğunu anlayamadık, şaşırdıkö dedi.

'BU BİR ŞAKA OLAMAZö

15 yaşındaki bir çocuğun elinde silah olduğuna anlam veremediği belirten Esen K., 'Bu bir şaka olamaz. Şakanın nasıl yapıldığını bizler de biliyoruz. Çocuğumu boynundan vuruyor, iç organlarına zarar vererek kalbinin üst kısmından mermi çıkıyor. Bu bir şaka değil. Oğlumu vuran kişinin amcası, oğlum hastanedeyken yanına gelen arkadaşını satırla kolunu ayağını kesti. Benim oğlum yemek yiyemiyor, su içemiyor ama bu kişiler dışarıda geziyor. Böyle bir şey olabilir mi'ö diye konuştu.

'OĞLUM ARTIK YEMEK YİYEMİYOR'

Eren'in yemek yiyemediğini belirten Esen Kavuştu, 'Çocuğum 64 kiloydu şu an 43 kilo. Yemek yiyemiyor, sıvıyla besleniyor. Hayalleri olan, cıvıl cıvıl bir çocuktu ama şu an çocuğum yanına insan yaklaştırmıyor. Bana her gün 'Ben ne zaman yemek yiyeceğim?' diye soruyor. Şu anda tutuklanmaları gerekiyor ama amca oğul sokakta geziyorlar. Bizim zavallı çocuklarımız evde yatıyorlar. Yemek yiyemiyorlar. Biri yatağa bağlı kaldı. Oğlum bensiz tuvalete bile gidemiyorö dedi.

BURSA Yeğeninin vurduğu Eren'i hastanede ziyaret eden gence satırla saldırdı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Yeğeninin vurduğu Eren'i hastanede ziyaret eden gence satırla saldırdı - Son Dakika

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