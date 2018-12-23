Bursa Yeni Nesiller İçin Osmanlıca Gazete Çıkarıyor

Bursa
'da matbaa sahibi Hasan Parlak(38), Osmanlıcayı yeni nesillere aktarmak ve öğrenmek isteyenlere kaynak oluşturmak amacıyla güncel konularda Osmanlıca gazete basmaya başladı. Haftalık olarak çıkarılan gazete 'Hadisat', Cumhuriyet tarihinin ilk Osmanlıca gazetesi olma özelliğini taşıyor. Merkez Osmangazi
ilçesi Altıparmak Mahallesinde matbaa dükkanı açan Hasan Parlak, yaklaşık bir asırdır yasaklı olan Osmanlıcanın serbest bırakılmasının ardından gazete çıkarmaya başladı. 4 ay önce gazetenin ilk sayısını çıkartan Parlak, kısa süre içinde Türkiye
'deki 18 il ve Avusturya
'ya gazete göndermeye başladı. Almanya
ve İngiltere
'deki okurlarına gazeteyi dijital ortamda sunan Parlak, gördüğü ilgiden dolayı memnun olduğunu belirtti. Politika, siyer, ilmi bilgiler, yemek ve spor sayfalarından oluşan gazetede, aynı zamanda 2'nci Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu
'nun da yazıları yer alıyor. İnsanların Osmanlıcayı daha rahat okuyup anlaması için Osmanlıca metinlerin karşılarına Türkçe çevirisini de yazdığını belirten Parlak, Biz matbaayı seçtik. Çünkü daha evvelki kayıtlarda hafızamızda matbaa bizim için bilgi demekti. Birim demekti. Okumak demekti Devletimiz Osmanlıcıyı serbest bırakınca bize gün doğdu. Biz de Osmanlıca gazete çıkarmayı düşündük. Gazetemizin ismini hadisat koyduk. Hem Osmanlı alfabesiyle hem de Latin harfleriyle kitap edilmiş olmakta. Bunun sebebi toplumumuz Osmanlıcayı henüz net olarak okuyabilme çağına ulaşmış değil. Karşılıklı olması Osmanlıcanın okunmasını biraz daha kolaylaştırıyorö dedi.
GAZETE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KAYNAK OLUYOR
İnsanların Osmanlıcanın özlemini bu gazeteyle gidermeye başladığını belirten Parlak, Gazetemizi yavaş yavaş toplumda yer almaya başladı. İnsanlar gördükçe hoşlandı, beğendi. İlk defa olduğu için de heyecan duydular. Özellikle ilahiyat, fen edebiyat, sanat tarihi, hukuk öğrencileri özelikle daha güncel bir Osmanlıcaya ulaşmak için gazeteyi kullanıyorlar. Bunun dışında yaklaşık 1 asırdır yasaklı olan Osmanlıcanın özlemini duyan vatandaşlarımız var. Toplumumuzda Osmanlıcaya ve Osmanlıya özem duyan insanlar abone oluyor. Türkiye sınırlarını da aştık. Avusturya Viyana
'ya gazete gönderiyoruz. Almanya ve İngiltere'de dijital abonelerimiz var. Toplumumuzun yeni çağına, nesillerine Osmanlıcayı öğrettirerek, geçmişteki arşivlerle birlikte geçmişiyle geleceğe taşıyacaklarını ümit ediyoruz. Osmanlıca olmasından dolayı bir Osmanlı mensubu şehzade Orhan Osmanoğlu'nun makaleleri yer alıyor. Orhan efendi güncel meseleleri yorumluyor. İlk hedefim Türkiye'de ulaşabildiğim kadar okuyucuya ulaşmakö dedi.