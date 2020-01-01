Bursa yeni yılı uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa yeni yılı uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu - Son Dakika

Bursa yeni yılı uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu

6 saat önce

Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurduKIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışıyla birlikte yoğunluk başladı.

Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışıyla birlikte yoğunluk başladı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli yabancı turistler, pistlere akın etti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yeni yıl itibarıyla ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli- yabancı turistler ve günübirlikçiler, pistlere akın etti. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen pistleri dolduran ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uludağ'daki kar kalınlığını 35 santimetre olarak açıkladı. Hava sıcaklığı ise bugün itibarıyla sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

'DÜKKANIMI KAPATTIM ULUDAĞ'A GELDİM'

Tatil için Eskişehir'den Uludağ'a geldiğini belirten Kıymet Berber, "Uludağ'a bir kez daha gelmiştim ama kayak pistine ilk kez geliyorum. Kayak öğrenmeye çalışıyorum. Tatili değerlendirmek için dükkanımı kapatıp Uludağ'a geldim" dedi.

Kayak öğrenmeye çalıştığını belirten Yasemin Yıldırım "Eskişehir'den geliyorum. İlk defa geldim. Burası çok güzel. Düşe kalka kayak öğrenmeye çalışıyorum. 2020'nin ilk günü burada çok güzel" diye konuştu.

Bursa yeni yılı uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?
İranlı turistler 2020 yılına girerken Van'da eğlendi Eskişehir yeni yıla su kuyruğunda girdi Ukraynalı güzel Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi

Son Dakika Haberleri
00:21 Kocaeli çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
00:06 Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
00:06 Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2020 - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 00:22:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa yeni yılı uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]