Tırtılla mücadelede kazanan çiftçi oldu - Son Dakika
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Tırtılla mücadelede kazanan çiftçi oldu

27.07.2022 14:25
Tırtılla mücadelede kazanan çiftçi oldu

Bursa Yenişehir Belediyesi, ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtıllarına karşı mücadelede dronla ilaçlama sayesinde çiftçinin emeğinin boşa gitmemesini sağladı.

Bursa Yenişehir Belediyesi, ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtıllarına karşı mücadelede dronla ilaçlama sayesinde çiftçinin emeğinin boşa gitmemesini sağladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtıllarına karşı dronla başlatılan mücadele ile ekili alanlar kontrol altına alındı. Yenişehir Belediyesi tarafından ilçede 15 köyde 2 bin 500 dönümlük alanda yürütülen çayır tırtılı mücadelesi kontrol altına alındı.

"BUGÜN İTİBARİYLE SIKINTININ ORTADAN KALKTIĞI BİZLERE İLETİLDİ"

Belediye Başkanı Davut Aydın, "Tırtılların görüldüğü bölgelerde dronla özellikle arıların zarar görmemesi için havadan gece ilaçlama yapıldı. Olayın başlaması ile anında müdahale edildi. Şu ana kadar 15 köyümüzde 2 bin 500 dönüm alan içinde bulunan ay çekirdeği tarlalarında ilaçlama yapıldı. Bugün itibariyle sıkıntının ortadan kalktığı ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından bizlere iletildi. Kontroller aralık vermeden tarım müdürlüğü personeli tarafından devam ediyor. İlçemizde şu anda sadece çayır tırtılı ile ilgili değil muhtemel bir durum için tedbir amaçlı diğer zararlılar için de kontroller devam ediyor" diye konuştu.

"HER ZAMAN İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Başkan Aydın, "Çayır tırtılı dışında görülebilecek başka olaylarda halkımız belediyemiz kırsal kalkınma müdürlüğüne ve tarım ilçe müdürlüğümüze bilgi versinler. Bugüne kadar dronla ilaçlama yapılan hiçbir yerden ücret alınmamıştır. Her zaman imkanlarımız dahilinde çiftçilerimizin yanındayız. Bu mücadelede başta ilçe tarım müdürlüğümüze, belediye personelimize, hemşerilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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