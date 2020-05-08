Bursa Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması Projesi'nde sona doğru - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması Projesi'nin yüzde 90'ının tamamlandığını ve 8 bin 770 dekar alanda deneme sulamalarına başlanıldığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü yürüttüğü yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan veya dolaylı olarak arttırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bu çerçevede Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çiçeközü ve Karaamca Mahallelerinin sulanması amacıyla, Bursa Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması Projesi kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, söz konusu iş kapsamında Çiçeközü ve Karaamca Mahallerine ait toplam 12 bin 770 dekar tarımsal arazinin sulanmasının sağlanacağını belirtti. İşte fiziksel gerçekleşmenin yüzde 90 mertebesinde olduğunu aktaran Yıldız, "Bu projemiz kapsamında sulama şebekesi tamamlanan Çiçeközü Mahallesi'nde 8 bin 770 dekar alanda deneme sulamalarına başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında kalan imalatların en kısa zamanda tamamlanarak kalan 4 bin dekar alanın daha sulamaya açılacağını vurgulayan Yıldız, Bursa Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması Projelerinin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal alanda 35 Milyon lira yıllık gelir artışı sağlanması hedeflendiğini kaydetti.