Son Dakika Haberleri: Bursa yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladı
Son Dakika Güncel Bursa yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladı

Bursa yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladı

1 saat önce

Yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladıBursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan barınaklarında sonbahar doğumlarının heyecanı yaşanıyor.

Yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan barınaklarında sonbahar doğumlarının heyecanı yaşanıyor.

Kırsal Kozdere Mahallesi'ndeki ağılda dünyaya gelen ikiz kuzuların doğum anları ve sonraki saatleri ise kameralara yansıdı. Daha doğar doğmaz ayağa kalkmaya çabalayan yavrular bir anlamda yaşam mücadelesinde ilk adımlarını atmış oldu. Yürüme çabalarında başarılı olan yavrular, çiftliğin çayırına çıkarıldı. Hayvan yetiştiricisi Oktay Öztürk, Alman karakafa cinsi koyunların iyi bakım sayesinde ikiz hatta üçüz yavru dünyaya getirebildiklerini söyledi. Bugünlerde sonbahar doğumlarının başladığını anlatan Öztürk, İlk yavrularımızı aldık. İlk doğumdan ikiz yavrular elde etmenin sevinci içindeyiz. Gebe olan diğer hayvanlarımızın bu ay içinde doğurmalarını bekliyoruz diye konuştu.

Bursa yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladı

Yenişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:21 Kaynak: DHA
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