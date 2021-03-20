Bursa yerli otomobile hazırlanıyor - Son Dakika

Bursa yerli otomobile hazırlanıyor

20.03.2021 11:20
Bursa yerli otomobile hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye'nin ilk yerli, milli ve elektrikli otomobiline ev sahipliği yapacak olan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika alanında inşaat hızla devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili altyapı çalışmalarına hız verdi.

Türkiye'nin ilk yerli, milli ve elektrikli otomobiline ev sahipliği yapacak olan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika alanında inşaat hızla devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili altyapı çalışmalarına hız verdi.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından yayınlanan genelge ile Türkiye'de kullanılan elektrikli araç sayısının arttırılması hedeflenirken, halen yaklaşık 3 bin adet olan elektrikli araç sayısının da 2023 yılına kadar 10 bini bulması öngörülüyor. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesislerinde inşaatı hızla devam eden Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un da seni üretime geçmesiyle yılda 100 bin elektrikli aracın kullanıma katılması bekleniyor. Elektrikli araç kullanımının bu denli yaygınlaşacak olması elektrikli şarj istasyonlarına olan ihtiyacı da artıracak. Alt ve üst yapı yatırımlarıyla Bursa'yı geleceğe hazırlarken, teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaşmasına yönelik altyapı yatırımlarına da hız verdi.

Yer tespitleri yapılıyor

Yerli, milli ve elektrikli otomobil üretiminin üssü olan Bursa'yı geleceğin teknolojisine hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı marifetiyle elektrikli araç kullanımına yönelik altyapı çalışmalarına başladı. İlgili firmalarla yapılan görüşmeler ve saha çalışmaları neticesinde kent merkezinde yaklaşık 25 ayrı noktada kurulması planlanan elektrikli araç şarj istasyonlarıyla ilgili yer tespiti çalışmaları yapıldı. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması düşünülen noktalar seçilirken, ana arterlere ve merkez bölgelere yakınlık, vatandaşların şarj istasyonuna araçları ile kolay giriş-çıkış yapabilmesi, özellikle şehirlerarası seyahat eden vatandaşların araç bataryaları şarj edilirken dinlenebilecekleri ve yiyecek-içecek gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanların bulunması gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Halen kent merkezinde 1300 elektrikli araç ve 800 elektrik motorlu bisikletin bulunduğu Bursa'da, şarj istasyonu sayısının artmasıyla önemli bir sorun ortadan kalkmış olacak.

Değişime ayak uyduruyoruz

Bursa'nın otomotiv endüstrisindeki tecrübesini elektrikli otomobil üretiminde de en iyi şekilde göstereceğini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günümüzde kullanımı giderek artan elektrikli araçlara ilgili altyapı hazırlamaya başladıklarını söyledi. Geleceğin Bursa'sını inşa ederken, teknolojik değişim ve gelişeme de belediye olarak ayak uydurmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Yerli ve milli otomobil sadece Bursa'mız için değil ülkemiz için bir gurur kaynağı olacak. Ancak Bursa olarak bu konuda da gerekli altyapıyı oluşturarak örnek olmak istiyoruz. Yakın gelecekte önemli bir ihtiyaç haline gelecek olan elektrik araç şarj istasyonları ile ilgili çalışmaları da bugünden başlatmış bulunuyoruz" dedi. - BURSA

Bursa yerli otomobile hazırlanıyor
Bursa yerli otomobile hazırlanıyor
Bursa yerli otomobile hazırlanıyor
Bursa yerli otomobile hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Milli, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa yerli otomobile hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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