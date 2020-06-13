BURSA Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi - Son Dakika

BURSA Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendiTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yeri otomobili üreteceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alan, dronla havadan görüntülendi.

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yeri otomobili üreteceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alan, dronla havadan görüntülendi.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Hara bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak olan alan, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor. Hara bölgesi, dronla havadan görüntülendi.

'ŞEHRİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Hara bölgesine kurulacak olan fabrikanın temel atma töreni için çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa, otomotivle ilgisi ciddi bir alt yapısı olan özel iki büyük markayı da yıllardır bağrında barındıran bir şehirdir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun yıllardır çalıştığı proje, Aralık 2019'da bir müjdeyle karşımıza çıktı. Ülke olarak sevindik, ama biz şehir olarak daha özel sevindik. Yerli, milli ve elektrikli otomobil Bursa'da üretilecek. Konuyla ilgili Gemlik'e yakın bir mesafedeki 4 bin metrekarelik alanın bin dönümlük kısmı bu proje için ayrıldı. Hemen plan çalışmalarına başladık. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen, mart ayında önlemlerimizi alarak meclis toplantısı yaptık. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, plan değişikliği kararını aldık ve anında projenin 1/1000'lik kısmını ayırdık ve süreci başlatmış olduk. Plan askı süresinde bir itiraza uğramadı ve onaylandı. Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bakan yardımcılarımız, genel müdür ve bürokratlarımız olmak üzere telekonferans bağlantısı gerçekleştirdik. Kamulaştırmada bir miktar ilave yol yapabilmek ve bölgede bulunan dere için de ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz. Çok kısa bir sürede temel atılabilmesi için üzerimize düşen tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su teminiyle ilgili Devlet Su İşleri ile devam eden görüşmelerimiz var. Her şey yolunda gidiyor, birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde temel atma törenine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bizzat ağırlamak en büyük arzumuzdur. Yerli otomobil özelde şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak" dedi.

'DOĞAYLA UYUMLU, HİÇBİR AĞACA ZARAR VERİLMEYECEK'

Fabrika kurulurken yeşilin tahrip edilmeyeceğini vurgulayan Alinur Aktaş şunları söyledi;

"4 bin dönümlük arazinin bin dönümlük kısmı bu projeye ayrıldı. Yer belirlendikten sonra hemen yanı başındaki derenin ıslahı yapılıyor. Beraberinde doğayla uyumlu ve herhangi bir ağaca zarar verilmeyecek. Denize yakın olması sebebiyle zemin iyileştirmesi yapılacak. Sanayileşmek demek sanki yeşilden ve ağaçtan uzaklaşmak gibi bir algı var, ama doğayla çok uyumlu iç içe, denizin yanı başında kurulmuş olacak. Doğayla uyumluluğu konusunda da önemli kazanımlar elde edeceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

BURSA Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi

Gemlik, Bursa, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 01:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi - Son Dakika

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