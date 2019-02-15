Son Dakika Haberleri: “Bursa’yı adım adım 2023’e hazırlamaya devam edeceğiz”

“Bursa’yı adım adım 2023’e hazırlamaya devam edeceğiz”

5 dakika önce

Bursalı iş insanlarına bugüne kadar 42.5 katrilyon yatırım teşviki verildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da tanzim satış noktaları kurulacağını, ulaşım sorununun çözümüyle bizzat ilgileneceğini söyledi.

“Bursa’yı adım adım 2023’e hazırlamaya devam edeceğiz”, System.String[]
Bursalı iş insanlarına bugüne kadar 42.5 katrilyon yatırım teşviki verildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da tanzim satış noktaları kurulacağını, ulaşım sorununun çözümüyle bizzat ilgileneceğini söyledi. Erdoğan, TEKNOSAB müjdesi de verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:50 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor

14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 16:55:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Bursa’yı adım adım 2023’e hazırlamaya devam edeceğiz”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]