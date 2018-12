Bursa'yı Daha İleriye Taşımanın Derdindeyiz"

İznik'te vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, makamların hizmet için var olduğunu belirterek, gerçekleştirecekleri yatırımlarla Bursa'yı bir bütün olarak bulunduğu noktadan çok daha ileri konumlara taşıyacaklarını söyledi.

Bereket Sofrası geleneğini İznik merkezde sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ayasofya Camii'nde kılınan sabah namazının ardından Pazarcılar Kahvesi'nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Her zaman olduğu gibi simit, peynir, zeytin ve çay eşliğinde yapılan kahvaltı programına İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve Büyükşehir bürokratları katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, periyodik aralıklarla her seferinde farklı bir bölgede organize edilen kahvaltı programlarıyla Bursa'nın geleceği için taşıdıkları dert ve heyecanı vatandaşlarla paylaştıklarını söyledi. Bursa'nın geliştirilmesi noktasında sadece İznik'i değil diğer 16 ilçe ile birlikte tüm coğrafyayı kapsama alanı içerisine aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, 31 Mart seçimlerinin ardından yeni seçilen belediye başkanlarıyla birlikte planlanan yatırımları en kısa zamanda birbiri ardına hizmete alacaklarını anlattı. Bursa'yı tüm zenginlikleriyle birlikte geleceğe taşımak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Makamlar gelip geçicidir ve birer hizmet alanıdır. Ekibimizle birlikte hizmet için canla başla çalışıyoruz. Bursa ve İznik'te bugüne kadar yapılmış çok güzel yatırımlar var. Emeği geçen belediye başkanlarımıza, yetkililere teşekkür ediyorum. Bizler de aldığımız bayrağı daha ileriye taşımanın derdindeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Başkan Aktaş, kahvaltı sofrasına katılanlardan Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne her zaman için güvenmelerini istedi. Şu anda dünyada müthiş bir krizin hüküm sürdüğünü, Ortadoğu'nun adeta felç olduğunu belirten Başkan Aktaş, Türkiye'nin bu ortamda bile çeşitli yardım faaliyetlerinden geri kalmadığını vurguladı. Bir zamanlar devlet içerisinden "IMF'den 1.5 milyar dolar gelmezse maaşları dağıtamayız" şeklinde açıklamalar yapıldığını, bugün benzer rakamların Sudan ve Somali'ye yardım niyetiyle aktarıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Sadece Sudan ve Somali'de mi? Hayır. Balkanlar'da, Kafkaslar'da Dünyanın birçok bölgesinde Türkiye çok badire atlattı fakat yardımseverliğinden bir şey kaybetmedi. Güçlü devlet, hamasi nutuklarla olmuyor. Heyecanımız ve ülkeye olan inancımız devam ediyor. Bu güzelliklerin oluşmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Başkan Aktaş, konuşmasında İzniklilerden her ne olursa olsun aralarındaki kardeşlik hukukunu bozmamalarını talep etti. Birlik ve beraberliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle çevrili ama Allah'a şükür dimdik ayaktayız. Biz güçlü ülkeyiz. Çünkü türlü senaryolara rağmen bir ve beraberiz. Bunun farkında olmalıyız. Türk-Kürt, Sünni-Alevi ayrımlarıyla bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar fakat muvaffak olamadılar. Sizlerden ricamdır. Ne olursunuz, her şeyi tartışalım konuşalım fakat kardeşlik hukuku konusunda birbirimize düşmeyelim. Yoksa bunun faturası ağır olur. Başkalarının gidecek bir Türkiye'si var fakat bizim yok. O yüzden Allah, bizi birbirimizden ayırmasın. Birlik ve dirliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.



Toplantıda söz alan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Büyükşehir ile birlikte ilçede çok farklı hizmetlere birlikte imza atacaklarını belirterek, verilen destekler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

