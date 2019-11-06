Bursa'yı gezerek tanıyorlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 9 yıl önce başlattığı 'Şehrimi Tanıyorum Çünkü Geziyorum' projesi, bu eğitim döneminde de orta öğretim öğrencilerini kentin tarihi ve turistik mekanlarıyla buluşturmaya devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan ve her yıl büyüyerek devam eden proje, 9 yılda 150 bin kişiye ulaştı. Bursa'nın tarih ve kültürünü öğretmek, kentlilik bilinci oluşturmak ve UNESCO Dünya Mirası alanlarına yönelik farkındalık meydana getirmek amacıyla başlatılan projeden, ağırlıklı olarak orta öğretim öğrencileri ücretsiz yararlanıyor. Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü'ne bağlı araç ve uzman rehberler vasıtasıyla katılımcılar; oluşturulan programla Bursa müzelerini, sultan külliyelerini, kültür merkezlerini, tarihi camileri ve türbeleri ziyaret ederek, tarihi ve kültürel alanlar hakkında birinci elden bilgiler alıyor. - BURSA