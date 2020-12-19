Bursa'yı hiç böyle görmediniz - Son Dakika

Bursa'yı hiç böyle görmediniz
19.12.2020 16:06
Bursa semalarından geçerken bir vatandaşın telefonuna yansıyan fotoğraf kareleri, görenleri şaşkına çevirdi.
Bursa semalarından geçerken bir vatandaşın telefonuna yansıyan fotoğraf kareleri, görenleri şaşkına çevirdi. Bulut denizine dönen Bursa'daki yapılar gözükmezken, Uludağ'ın yüksek ve karlı kesimleri görünmesi dikkat çekti.
Bursa'nın bulut denizine dönmesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Şehrin yapıları bulutların altında kalırken, Uludağ'ın yüksek ve karlı kesimlerinin ise bulutların arasında muhteşem görüntüsü görenleri büyüledi. Beyaz bulutlarla, Uludağ'ın zirvesinin bu şekildeki bütünleşmesi herkesi şaşırttı. - BURSA
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