Bursa'yı Kara Bulutlar Sardı

Bursa'da sabah saatlerinde gök yüzünü kara bulutlar sardı.



Bursa'da günün aydınlanmasının ardından gök yüzünü kara bulutlar kapladı. Yarı açık, yarı bulutlu gökyüzü ortaya muhteşem bir manzara çıkarttı. Karpostallık görüntülerin oluştuğu Bursa semalarında ortaya birbirinden ilginç fotoğraf kareleri çıktı. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz