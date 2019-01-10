Son Dakika Haberleri: Bursa'yı Kara Bulutlar Sardı

Bursa'yı Kara Bulutlar Sardı

1 saat önce

Bursa'da sabah saatlerinde gök yüzünü kara bulutlar sardı.

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Bursa'da sabah saatlerinde gök yüzünü kara bulutlar sardı.

Bursa'da günün aydınlanmasının ardından gök yüzünü kara bulutlar kapladı. Yarı açık, yarı bulutlu gökyüzü ortaya muhteşem bir manzara çıkarttı. Karpostallık görüntülerin oluştuğu Bursa semalarında ortaya birbirinden ilginç fotoğraf kareleri çıktı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Sabah, Bursa, Güncel
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