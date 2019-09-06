“Bursa’yı kararlılıkla destekliyoruz”
1 saat önce
Bölge ziyaretleri kapsamında Bursa'yı yönetim ekibiyle birlikte ziyaret eden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Bursa ve bölgeyi kararlılıkla desteklediklerini belirterek, "Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşüne reel sektörün destekleriyle devam edecektir" dedi.
Bölge ziyaretleri kapsamında Bursa'yı yönetim ekibiyle birlikte ziyaret eden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Bursa ve bölgeyi kararlılıkla desteklediklerini belirterek, "Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşüne reel sektörün destekleriyle devam edecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:14
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