Son Dakika Haberleri: “Bursa’yı kararlılıkla destekliyoruz”
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“Bursa’yı kararlılıkla destekliyoruz”

1 saat önce

Bölge ziyaretleri kapsamında Bursa'yı yönetim ekibiyle birlikte ziyaret eden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Bursa ve bölgeyi kararlılıkla desteklediklerini belirterek, "Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşüne reel sektörün destekleriyle devam edecektir" dedi.

“Bursa’yı kararlılıkla destekliyoruz”, System.String[]

Bölge ziyaretleri kapsamında Bursa'yı yönetim ekibiyle birlikte ziyaret eden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Bursa ve bölgeyi kararlılıkla desteklediklerini belirterek, "Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşüne reel sektörün destekleriyle devam edecektir" dedi.

Abdi Serdar Üstünsalih, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:14 
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