Son Dakika Haberleri: Bursa’yı ‘Turizm Elçileri’ tanıtacak

Bursa’yı ‘Turizm Elçileri’ tanıtacak

1 saat önce

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, 'Turizm Elçileri' projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Hedefimiz, turizm sektörünün potansiyelini artırmak ve kentimizin tanıtımına daha fazla omuz vermek olacak" dedi.

Bursa’yı ‘Turizm Elçileri’ tanıtacak, System.String[]
BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, 'Turizm Elçileri' projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Hedefimiz, turizm sektörünün potansiyelini artırmak ve kentimizin tanıtımına daha fazla omuz vermek olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:35 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Canlı Yayında Duyurdu! Yeni Hal Yasasının Detayları Belli Oldu

1 Mayıs'tan İtibaren Venedik'e Giriş Yapan Turistlerden, Ayakbastı Parası Alınacak Manisalı Kadınların Dokuduğu Halılar, ABD Başta Olmak Üzere 30 Ülkeye İhraç Ediliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 11:05:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa’yı ‘Turizm Elçileri’ tanıtacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]