Bursa’yı ‘Turizm Elçileri’ tanıtacak
1 saat önce
BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, 'Turizm Elçileri' projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Hedefimiz, turizm sektörünün potansiyelini artırmak ve kentimizin tanıtımına daha fazla omuz vermek olacak" dedi.
BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, 'Turizm Elçileri' projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Hedefimiz, turizm sektörünün potansiyelini artırmak ve kentimizin tanıtımına daha fazla omuz vermek olacak" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:35
Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Canlı Yayında Duyurdu! Yeni Hal Yasasının Detayları Belli Oldu
1 Mayıs'tan İtibaren Venedik'e Giriş Yapan Turistlerden, Ayakbastı Parası Alınacak
Manisalı Kadınların Dokuduğu Halılar, ABD Başta Olmak Üzere 30 Ülkeye İhraç Ediliyor