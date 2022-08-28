Şehir merkezinde tur atan Alman plakalı araçların Macaristan 'ın başkenti Budapeşte 'de start alan 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' için Bursa'da olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

İpek Yolu, turist, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin üzerinde şehir yolcuğu yaptı, gören bir daha baktı - Son Dakika

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