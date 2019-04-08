Bursa Yıldırım Belediye Başkanı AK Parti'li Yılmaz, Mazbatasını Aldı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, görevi İsmail Hakkı Edebali'den devralarak çalışmalarına başladı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, görevi İsmail Hakkı Edebali'den devralarak çalışmalarına başladı.



Yıldırım'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, yüzde 56.33'lük oy oranıyla belediye başkanlığına seçilen Oktay Yılmaz, görevi İsmail Hakkı Edebali'den devralarak çalışmalarına başladı. Belediye hizmet binasında düzenlenen devir teslim törenine Başkan Oktay Yılmaz ve ailesinin yanısıra önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, MHP İlçe Başkanı Serkan Aydemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



'MİLLETİMİZİN EMANETİ'



Belediye başkanlığının bir insana verilebilecek en önemli emanetlerden birisi olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, "Öyle ki bu makama Şehr'ül Emin denilmiştir. Bu da bir şehrin güvenilir idarecisi olmak, halkına hizmet ederken Hakk'a, Hakk'a hizmet ederken halka hizmet ettiğini bilen olmaktır. Mevla'm, bu kutlu emaneti taşırken, bize güç kudret versin. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını, hukukunu korumayı nasip etsin, hayırlı işlerimizi, hizmetlerimizi çoğaltsın. Milletimizin hizmetkarı olmak için çıktığımız bu yolda Allah bizi mahcup etmesin" dedi.



'KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'



Mevkilerin, makamların geçici olduğunu aslolanın hizmeti elden ele, gönülden gönüle ulaştırmak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Biz bugün milletimize hizmet bayrağını devralıyoruz. Geçmişte yapılan güzel çalışmaları tamamlamak, Yıldırımlılar'ın, huzur, güven ve mutluluğu için yeni projeler üretmek gibi sorumluluğumuz var. Çözüm bekleyen sorunlarımız var. Bundan dolayı kaybedecek vaktimiz yok. Yoğun bir çalışma temposu ile milletimize hizmet edeceğiz. Bunu yerine getirirken, en büyük güç kaynağımız Yıldırımlılar olacak. Bunu başarabilmemizin en önemli kıstaslarından birisi de takım ruhu ile çalışmak. Bugüne kadar, Yıldırım'a önemli hizmetleri olan Başkanımız İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de onun tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bize desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize ve yol arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı. İsmail Hakkı Edebali de hizmet bayrağını devrettiği Başkan Oktay Yılmaz'ın başarılı olacağına inancının tam olduğunu vurgulayarak, "Yıldırım'a 5 yıl boyunca hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Bu bir hizmet yarışıdır. Oktay Başkanımız bu bayrağı bir adım daha ileriye götürecektir. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.

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