Bursa Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Projesi Son Aşamaya Geldi - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Projesi Son Aşamaya Geldi

Bursa Yıldırım\'da Kentsel Dönüşüm Projesi Son Aşamaya Geldi

Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan Mahallesindeki rezerv yapı alanında kentsel dönüşüm projesi çalışmalarını tamamlamak üzere. Proje kapsamında eski binalar yıkılıp yerlerine yeni binalar yapılmasının yanı sıra yeşil alanlar, otopark ve sosyal donatı alanları da oluşturulacak.

31.05.2024 15:38
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Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alan olarak ilan edilen yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip Mimarsinan Mahallesinde kentsel dönüşüm projesinde çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın dört bir yanında gerçekleştirdikleri bölgeye özgün kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirdiklerini vurguladı.

Bursa Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Projesi Son Aşamaya Geldi

Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarının yüzde 85 seviyesinde olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak dönüşümü sadece eski binaları yıkıp yeni binalar yapmak olarak görmüyoruz. Bu kapsamda; 9 bin metrekarelik dönüşümünü yaptığımız arazinin 3 bin metrekaresini yola ve yeşil alana ayırıyoruz. Böylece kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ilçemize sadece yeni binalar yapmakla kalmıyor, yeni sosyal yaşam alanları da kazandırıyoruz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, bölge sakinlerinin tamamı ile uzlaşma sağlanan proje kapsamında bölgeye sadece yeni binalar inşa etmekle kalmayıp sosyal donatı alanları, otopark ve yeşil alanlar kazandıracaklarını ifade etti.

Bursa Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Projesi Son Aşamaya Geldi

Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Proje Alanı üzerinde bulunan 13 bina, 32 bağımsız bölüm, 33 hak sahibi ile yüzde 100 uzlaşı ile yıkımların gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, "İnşaat çalışmaları süren proje kapsamında zemin üstü 5 kat olacak şekilde 3 blok inşa ediyoruz. Toplam 131 konutun yer alacağı projede; 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark bulunacak.

Yıldırım Belediyesi olarak dönüşümü sadece eski binaları yıkıp yeni binalar yapmak olarak görmüyoruz. Bu kapsamda; 9 bin metrekarelik dönüşümünü yaptığımız arazinin 3 bin metrekaresini yola ve yeşil alana ayırıyoruz. Yıldırım'da yaşamı değiştirecek önemli kentsel dönüşüm planlarımız var. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Projesi Son Aşamaya Geldi

Emlak, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Bursa Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Projesi Son Aşamaya Geldi - Son Dakika

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