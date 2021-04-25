Bursa Yıldırımspor: 2-2

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Kadir Beyaz (xx)

SARI KARTLAR: Emre Yıldırım (Muğlaspor), Tuğkan (Yıldırımspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta haftalar önce küme düşen Muğlaspor, evinde karşılaştığı Bursa Yıldırımspor'la 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren konuk takım maçın 19'uncu dakikasında Doğacan ile öne geçti: 0-1. İlk yarıyı mağlup tamamlayan Muğlaspor önce 48'de Emre Okur'la eşitliği yakaladı ardından 58'de Taner'le 2-1'i buldu. Bursa Yıldırımspor 90'ıncı dakikada Ramazan'ın golüyle yenilgiden kurtuldu. Bu sonuçla Bursa Yıldırımspor 56 puana yükselse de bitime 1 maç kala liderliği Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'a kaptırdı.

- Muğla