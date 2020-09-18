Bursa Yıldırımspor Başkanı Ekrem Senal: "Bursaspor bizden her zaman futbolcu alabilir" - Son Dakika

Bursa Yıldırımspor Başkanı Ekrem Senal: "Bursaspor bizden her zaman futbolcu alabilir"

Bursa Yıldırımspor Kulübü Başkanı Ekrem Senal, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bursa Yıldırımspor Başkanı Ekrem Senal:

Bursa Yıldırımspor Kulübü Başkanı Ekrem Senal, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüple alakalı önemli açıklamalar yapan Senal, "Geçen yıl başladığımız serüvene bu yıl 3. Lig'de Adıyamanspor maçıyla başlayacağız. Yıldırımspor'un tek hedefi var; Bursa'daki genç oyuncuları vitrine çıkarmak ve başta Bursaspor olmak üzere Türk futboluna bu oyuncuları armağan etmek. Bursa Yıldırımspor'u Türkiye'nin gündemine oturan bir kulüp haline getireceğiz. Çünkü çok profesyonel çalışıyoruz ve emek veriyoruz. Bursa'nın da kulübümüze sahip çıkması lazım.

Bursa'da 4 profesyonel takım var. Türkiye'nin gerisindeyiz. Özellikle Trabzon'a bakacak olursak Bursa'nın 4 katı takımları var. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Bursaspor'un üstünde konuşacak kelimemiz olamaz ancak altını da doldurmamız lazım. Bursa Yıldırımspor üstüne düşeni yapacak. Bursa basınının da burada büyük rolü var. Bize sahip çıkıyorlar, bundan sonra da çıkacaklarına inanıyorum. Üstüne basa basa söylemek istiyorum ki bu takım hepimizin."

Ekrem Senal, ayrıca Bursaspor için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Bursaspor'dan oyuncu aldık, profesyonel yaptık. Bursaspor bizim takımımız. Almaya da devam edeceğiz. Ancak ne zaman Bursaspor bizden bir futbolcu isterse, istediği futbolcuyu bizden istediği zaman alabilir." İfadelerini kullandı.

Başkan Senal son olarak şunları söyledi: "Vakıfköy'ün hemen üst tarafında yer alan tarafta park yapılıyor. Oraya da stadyum yer alıyor. 3 bin kişilik sentetik zemine sahip. Bize 10 bin, 15 kişilik stadyum bile yapılsa biz orayı doldururuz. Bir an önce de kendi stadyumuzda oynamak isteriz. Prosedürler hızlandırılırsa çok mutlu olacağız. - BURSA

Bursaspor, Futbolcu, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa Yıldırımspor Başkanı Ekrem Senal: 'Bursaspor bizden her zaman futbolcu alabilir' - Son Dakika Spor

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