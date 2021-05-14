Bursa Yıldırımspor, finaller için kenetlendi

Bursa Yıldırımspor, Misli.com 3'üncü Lig Play-Off Yarı Final turunun ilk maçında deplasmanda 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaşacak.

Misli.com 3'üncü Lig'de Play-Off heyecanı, yarın oynanacak Yarı Final mücadeleleri ile devam edecek. Şampiyonluğu kıl payı kaçırmasının ardından, Play-Off yolundan 2'nci Lig'i hedefleyen Bursa Yıldırımspor, deplasmanda yarın 68 Aksaray Belediye Spor ile kozlarını paylaşacak. Aksaray'da Dağılgan Stadı'nda oynanacak olan bu zorlu randevu saat 16.00'da başlayacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 19 Mayıs Çarşamba günü, Bursa'da oynanacak.