Bursa Yıpranan Türk Bayrağını Esnaf Değiştirdi

Yıpranan Türk bayrağını esnaf değiştirdiBursa'nın Gemlik ilçesinde iskeledeki kulede dalgalanan Türk Türk bayrağı, yıprandığı için esnaf tarafından değiştirildi.

Yıpranan Türk bayrağını esnaf değiştirdi



Bursa'nın Gemlik ilçesinde iskeledeki kulede dalgalanan Türk Türk bayrağı, yıprandığı için esnaf tarafından değiştirildi.



Gemlik'te bir reklam firması ile vinç firması, iskeleye giderek yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Vatandaşlar, bayrağı kendi imkanları ile değiştiren esnafa alkışlayarak teşekkür etti. Ekibin başında yer alan Serkan Kaynar, 'Vatandaşlar tarafından fark edilen Gemlik'in merkezinde bulunan iskeledeki Türk bayrağının yırtıldığını ve yıprandığını öğrendik. Bayrağımızın o şekilde dalgalanmasına gönlümüz el vermedi. Vinç firması sahibi Volkan Kaplan ile birlikte iskeledeki bayrağımızı değiştirdik. Gerekirse yine yaparızö dedi.

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