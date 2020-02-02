Bursa yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi - Son Dakika

Bursa yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi

6 saat önce

Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdiBURSA'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, mahalleye indi.

Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, mahalleye indi. Buradaki bir markete girip, karınlarını doyuran domuzlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, bugün saat 13.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne indi. Mahallede dolaşan domuzlar, bir marketin açık olan kapısından içeri girdi. Domuz sürüsünü fark eden çalışanlar ve müşteriler, koşarak marketten çıktı. Bir süre markette dolaşan domuzlar, yiyeceklerden yiyerek karınlarını doyurdu. Domuzlar daha sonra marketten çıkıp mahalleden uzaklaştı.

Domuzların markette dolaştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

Bursa yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:36 Kaynak: DHA
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Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi
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