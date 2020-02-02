Bursa-yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi - Son Dakika
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Bursa-yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi

11 dakika önce

Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi (2)EVLERİN BAHÇELERİNE DE GİRDİLERBursa'nın İnegöl ilçesinde, yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulamayıp, mahalleye inen domuzlar, marketten sonra bazı evlerin bahçelerine de girdi.

Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi (2)

EVLERİN BAHÇELERİNE DE GİRDİLER

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulamayıp, mahalleye inen domuzlar, marketten sonra bazı evlerin bahçelerine de girdi. İhbar üzerine, mahalleye itfaiye ekipleri, sevk edildi. İlçede bir evin bahçesine giren domuz, mahalle sakinlerince yakalanıp, ayağından bağlandı. İtfaiyeciler ise, yakalanan domuzları ormanlık alana götürüp saldı.

Bursa-yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:45 Kaynak: DHA
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Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi
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