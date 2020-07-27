BURSA YKS Türkiye birincisi Kağan Özdemir İnandım ve başardım - Son Dakika

YKS Türkiye birincisi Kağan Özdemir İnandım ve başardım

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Nevşehir'deki özel bir okulda fen lisesi öğrencisi olan Hüseyin Kağan Özdemir (18), Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde etti. Hayalinin Tıp Fakültesi'nde okumak olduğunu belirten Özdemir, Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım dedi.

Binlerce öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları açıklandı. Nevşehir'deki özel bir kolejde eğitim gören Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, TYT alanında 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde eden 5 kişiden biri oldu. 120 sorudan sadece bir Türkçe sorusunu yanlış cevaplayan Özdemir, sınav sonrasında soruları incelediği zaman iyi bir sonuç beklediğini, ancak Türkiye birinciliğinin kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu söyledi. Öğretmen ailenin iki çocuğundan biri olan Hüseyin Kağan Özdemir, başarısında emeği geçen başta ailesi ve öğretmenleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

'SONUCU GÖRDÜĞÜM GİBİ ANNEME SARILDIM'

Sınav sonuçlarını, akraba ziyaretleri yapmak için geldiği Bursa'da öğrendiğini belirten Hüseyin Kağan Özdemir, Sınav çok güzel geçti ama benim için stresliydi. Ama içimden de bu kadar iyi yapacağım geliyordu. Sonuçlar açıklandığın çok sevindim. 119 net yaptım. 1 yanlış yapmışım. 5 kişi birinci olduk. Benimle birlikte herkes 1 soru yanlış yapmış sanırım. Ben birinci olmayı düşünüyordum. Onun için full çekmem gerektiğini biliyordum. Ama 1 yanlışla da 1'inci olunuyormuş. Soruyu hatırlamıyorum ama Türkçeden 1 yanlışım var. Sonuçlar açıklandı hemen bakalım diye sabah ailem uyandırdı. Sonuçları görür görmez çok sevindim. Sonra ilk anneme sarıldığımı hatırlıyorum. Daha sonra yakınlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim aramaya başladığında 1'inciliğin ne kadar değerli olduğunu görmüş oldum dedi.

'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

Sosyoloji ve Tıp alanında ilerleyeceğini belirten Özdemir, Tıp okuyarak doktor olmak istiyorum. Sosyolojiye de ilgim var. Belki ikisini de birlikte okuyabilirim. Öyle bir seçeneğim vardır umarım. Sınav gününe kadar bazen inişler olsa da inancım yüksekti. Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım. Kendim için gurur olan kısmı benim için çok önemli değildi. Ben sadece 1'inci olmak istiyordum. Ama ailemin ve sevenlerimin mutluluğunu görünce beni ayrıca gururlandırdı ifadelerini kullandı.

'MESLEKTAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Oğlunun Türkiye birinciliği elde etmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten baba Mahir Özdemir, eşinin ve kendisinin de matematik öğretmeni olduğunu belirterek, Oğlumun birinci olması beni bir baba olarak çok mutlu etti. Katkıda bulunan meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Duygularımı tarif edemiyorum, çok mutluyum. Çok fazla bir şey söylememize gerek yoktu. Kendisi zaten sorumluluğunu bilen bir öğrenciydi. Çalışıyordu ama bizler de nasıl planlı çalışması gerektiği konusunda yardımcı oluyorduk. Onun haricinde tamamen başarı kendisine ait. Kendisi planladı ve kendisi çalıştı. Kendisinin hakkında bir hayalim yoktu ama kendisinin bütün kararını destekliyorum diye konuştu.