Bursa yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım etti

Yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım etti

Bursa'da trafikte otomobili bozulan vatandaşın yardımına zabıta ekipleri yetişti. Yoğun trafikte yolda kalan otomobili, Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları metrelerce iterek parka çekti.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Bursa- İzmir Yolu Acemler Kavşağı'nda meydana geldi. Trafiğin en işlek olduğu saatlerde yolda arızalanan otomobil çalışmayınca trafiğin ortasında kaldı. Otomobilini çalışmak için uzun süre uğraşan sürücü, aracı çalışmayınca yardımına Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli 2 zabıta memuru yolun ortasında kalan aracı görünce otomobili metrelerce itmeye başladı. Yaklaşık 200 metre otomobili iten zabıta memurları, aracı Soğukkuyu Mahallesi'nde boş bir alana çekti. Sürücüye tamirci de ayarlayan ekipler olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Bu sırada trafiğin ortasında 2 zabıta memurunu otomobil iterken fark eden bir sürücü aracının camından cep telefonuyla o anları kaydetti ve daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklanıp paylaşıldı. Görüntülerin altına yorum yazan bazı kişiler zabıta memurlarını yardımsever hareketlerinden dolayı takdir ve tebrik etti.

İnternette yayılan bu görüntüyü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından paylaştı. Zabıta memurlarını tebrik eden Aktaş, görüntünün altına Makinedir bozulur, biz bozulmayalım yeter ki; dilimiz, gönlümüz bozulmasın. Bu sabah Acemler mevkiinde arıza yapan bir araca zabıta arkadaşlarımız yardım etmiş. Hem de diğer sürücüler arıza yapan aracın şöförünü sözle, kornayla uyarırken... Üstelik şoförün eşi ve ilkokula giden çocuğu da arabadayken. Makineler bozulur kardeşlerim, biz bozulmayalım. Zabıta kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrardan hayırlı haftalar. yorumunda bulundu.