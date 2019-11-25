Son Dakika Haberleri: Bursa yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım etti
Son Dakika Güncel Bursa yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım etti - Son Dakika

Bursa yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım etti

6 saat önce

Yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım ettiBursa'da trafikte otomobili bozulan vatandaşın yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım etti

Bursa'da trafikte otomobili bozulan vatandaşın yardımına zabıta ekipleri yetişti. Yoğun trafikte yolda kalan otomobili, Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları metrelerce iterek parka çekti.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Bursa- İzmir Yolu Acemler Kavşağı'nda meydana geldi. Trafiğin en işlek olduğu saatlerde yolda arızalanan otomobil çalışmayınca trafiğin ortasında kaldı. Otomobilini çalışmak için uzun süre uğraşan sürücü, aracı çalışmayınca yardımına Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli 2 zabıta memuru yolun ortasında kalan aracı görünce otomobili metrelerce itmeye başladı. Yaklaşık 200 metre otomobili iten zabıta memurları, aracı Soğukkuyu Mahallesi'nde boş bir alana çekti. Sürücüye tamirci de ayarlayan ekipler olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Bu sırada trafiğin ortasında 2 zabıta memurunu otomobil iterken fark eden bir sürücü aracının camından cep telefonuyla o anları kaydetti ve daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklanıp paylaşıldı. Görüntülerin altına yorum yazan bazı kişiler zabıta memurlarını yardımsever hareketlerinden dolayı takdir ve tebrik etti.

İnternette yayılan bu görüntüyü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından paylaştı. Zabıta memurlarını tebrik eden Aktaş, görüntünün altına Makinedir bozulur, biz bozulmayalım yeter ki; dilimiz, gönlümüz bozulmasın. Bu sabah Acemler mevkiinde arıza yapan bir araca zabıta arkadaşlarımız yardım etmiş. Hem de diğer sürücüler arıza yapan aracın şöförünü sözle, kornayla uyarırken... Üstelik şoförün eşi ve ilkokula giden çocuğu da arabadayken. Makineler bozulur kardeşlerim, biz bozulmayalım. Zabıta kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrardan hayırlı haftalar. yorumunda bulundu.

Bursa yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım etti

Zabıta, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
Sarıyer'de aç kalan yaban domuzları mahalleye indi: Mahalleli hayvanları ekmeklerle besledi Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:01:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa yolda kalan otomobil sürücüsüne, zabıta yardım etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]