BURSA Yolu kesip halay çekenlere ceza yağdı - Son Dakika

Yolu kesip halay çekenlere ceza yağdı

Bursa'da düğün konvoyundaki bir grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, trafiği durdurup yol kenarında halay çekti. Görüntülere sosyal medyada tepki yağarken, Bursa polisi sorumluları bularak toplamda 10 bin 400 TL para cezası kesti.

Bursa'da dün, İzmir- Ankara karayolu üzeri Merinos kavşağından geçen düğün konvoyu, araçlarını durdurdu. Trafiğin akışını engelleyen konvoydan bir grup vatandaş ise, otomobillerinden açılan yüksek sesteki müzik ile yolun kenarında halay çekmeye başladı. Trafik akışının da aksaması sürücülerin tepkilerine neden olurken, aynı zamanda maskesiz halay çeken vatandaşlar koronavirüs için alınan tedbirleri ise adeta hiçe saydı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler üzerine Bursa Emniye Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler 8 otomobili ve halay çeken vatandaşları tek tek tespit etti.

10 BİN 400 TL CEZA YEDİLER

Trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması gerekçesiyle düğün konvoyu ve halay çekenlere toplam 10 bin 400 TL para cezası kesildi.