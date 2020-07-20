BURSA Yolu kesip halay çekenlere ceza yağdı - Son Dakika

BURSA Yolu kesip halay çekenlere ceza yağdı

Yolu kesip halay çekenlere ceza yağdıBursa'da düğün konvoyundaki bir grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, trafiği durdurup yol kenarında halay çekti.

Yolu kesip halay çekenlere ceza yağdı

Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler

Bursa'da düğün konvoyundaki bir grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, trafiği durdurup yol kenarında halay çekti. Görüntülere sosyal medyada tepki yağarken, Bursa polisi sorumluları bularak toplamda 10 bin 400 TL para cezası kesti.

Bursa'da dün, İzmir- Ankara karayolu üzeri Merinos kavşağından geçen düğün konvoyu, araçlarını durdurdu. Trafiğin akışını engelleyen konvoydan bir grup vatandaş ise, otomobillerinden açılan yüksek sesteki müzik ile yolun kenarında halay çekmeye başladı. Trafik akışının da aksaması sürücülerin tepkilerine neden olurken, aynı zamanda maskesiz halay çeken vatandaşlar koronavirüs için alınan tedbirleri ise adeta hiçe saydı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler üzerine Bursa Emniye Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler 8 otomobili ve halay çeken vatandaşları tek tek tespit etti.

10 BİN 400 TL CEZA YEDİLER

Trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması gerekçesiyle düğün konvoyu ve halay çekenlere toplam 10 bin 400 TL para cezası kesildi.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Yolu kesip halay çekenlere ceza yağdı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:21 Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
23:21
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 00:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA Yolu kesip halay çekenlere ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]