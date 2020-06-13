BURSA Yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA Yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılan işçi ağır yaralandı

Yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılan işçi ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde bakım çalışması yapan bir işçi, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılan işçi ağır yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde bakım çalışması yapan bir işçi, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi, Tüpçüler Sitesi mevkiinde bakım çalışması yapan Yücel Bozkurt (26), aracın sepetinde yaklaşık 7 metre yükseklikteki yüksek gerilim hattında çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç işçiye, ilk müdahale mesai arkadaşları tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç işçiyi İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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