'Maske' uyarısında bulunan doktora 'Çocuğuma bakacaksın' diyerek saldırdı - Son Dakika
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'Maske' uyarısında bulunan doktora 'Çocuğuma bakacaksın' diyerek saldırdı

04.08.2022 02:44
'Maske' uyarısında bulunan doktora 'Çocuğuma bakacaksın' diyerek saldırdı

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Fatıma Bostan (29), muayene ettiği çocuğun yanındaki babası Vedat O.'yu (46) maske takması yönünde uyarınca, saldırıya uğradı.

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Fatıma Bostan (29), muayene ettiği çocuğun yanındaki babası Vedat O.'yu (46) maske takması yönünde uyarınca, saldırıya uğradı. Öfkeli baba, "Çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'a saldırmaya çalışırken, doktoru mesai arkadaşları kurtardı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Çocuk acil servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı. Ancak Vedat O., maske takmayı reddederek, çocuğunun tedavisinin yapılmasını istedi. Doktor Bostan'ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten ve öfkelenen Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Doktora saldırmaya çalışan öfkeli baba, "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'ı tehdit etti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirildi.Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Maske' uyarısında bulunan doktora 'Çocuğuma bakacaksın' diyerek saldırdı - Son Dakika

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