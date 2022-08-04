Acil serviste 'maske' uyarısında bulunan doktora saldıran şüpheli serbest - Son Dakika
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Acil serviste 'maske' uyarısında bulunan doktora saldıran şüpheli serbest

04.08.2022 18:40
Acil serviste 'maske' uyarısında bulunan doktora saldıran şüpheli serbest

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde, 'maske' takması için kendisini uyaran Dr. Fatıma Bostan'a saldıran ve gözaltına alınan Vedat O., işlemlerinin ardından sevk adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde, 'maske' takması için kendisini uyaran Dr. Fatıma Bostan'a saldıran ve gözaltına alınan Vedat O., işlemlerinin ardından sevk adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Çocuk Acil Servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı. Vedat O., maske takmayı reddederek, doktordan çocuğunun tedavisini yapılmasını istedi. Doktor Bostan'ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Doktora saldırmaya çalışan öfkeli baba, "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Dr. Fatıma Bostan'ı tehdit etti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirildi. Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Vedat O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat O., 'Görevli memura hakaret' suçlamasıyla çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
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İşte ünlü popçunun yaralandığı o an İşte ünlü popçunun yaralandığı o an Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine girişlerde maske zorunluluğu getirildi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine girişlerde maske zorunluluğu getirildi
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acil serviste 'maske' uyarısında bulunan doktora saldıran şüpheli serbest - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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