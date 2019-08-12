Son Dakika Haberleri: BURSA YUNUS EMRE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ, AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
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BURSA YUNUS EMRE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ, AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

50 dakika önce

Bursa'da ailesi ile gittiği kaplıcada, ayağı kayıp havuza düşen Yunus Emre Aslantatar (10), boğulma tehlikesi geçirdi.

Bursa'da ailesi ile gittiği kaplıcada, ayağı kayıp havuza düşen Yunus Emre Aslantatar (10), boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen çocuğun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde bulunan Yeni Kaplıca Erkekler Hamamı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan bayram tatili için Bursa'ya gelen Aslantatar Ailesi, Yeni Kaplıca'yı ziyaret etti. 10 yaşındaki Yunus Emre Aslantatar, babasıyla birlikte kaplıcanın erkekler için ayrılan bölümüne gitti. Babasının giyinme kabininde olduğu sırada ise koşarak havuzun bulunduğu bölüme gitti. Ancak zemininin kaygan olması nedeniyle ayağı kayan çocuk, 1 metre 60 santimetre derinliğindeki havuza düştü.
Çocuğun suyun üzerine çıkamadığını gören vatandaşlar, havuza atlayarak Yunus Emre'yi çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren ve çok fazla su yutan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haberi alıp hastaneye koşan anne Süheyla Aslantatar ile yakınları sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Aslantatar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:08 Kaynak: DHA
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