BURSA Yurtdışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da karantina altına alındı - Son Dakika

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BURSA Yurtdışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da karantina altına alındı
6 saat önce
BURSA Yurtdışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da karantina altına alındı.
BURSA Yurtdışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da karantina altına alındı
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:02 Kaynak: DHA
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