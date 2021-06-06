BURSA YÜRÜTEÇ EŞLİĞİNDE OY KULLANMAYA GELDİ - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 80 yaşındaki Hidayet Yabacı, yakınlarının da yardımıyla yürüteç eşliğinde oy kullanmaya geldi.

İnegöl ilçesinde 3 muhtarın hayatını kaybetmesi, 1 muhtarın ise istifa etmesiyle 4 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı. Mahmudiye Mahallesi muhtarlık seçimine oy kullanmayan gelen yaşlı kadının azmi, görenlerin ilgisini çekti. Mahmudiye Mahallesi'nde ikamet eden geçici yürüme engelli 80 yaşındaki Hidayet Yabacı, Şükrünailipaşa İlkokulu'na yürüteç ile oy kullanmaya geldi. Bir süre önce kırılan bacakları için ameliyat olduğunu ve iyileşme safhasına gelen bacakları üzerinde güçlükle durabilen Yabacı, yürüteç sayesinde yavaş yavaş ilerleyerek oyunu kullanabildi. Yabacı, "Oyumu kullandım, gidiyorum. İki ayaklarımdan ameliyat oldum. Öyle olunca yürüteç ile yürüdüm." dedi.